Валерий Гергиев выступит с артистами Мариинского и Большого театров в Воткинске

7 мая, в день 186-летия Петра Чайковского, в Воткинске выступят оркестры и хоры Мариинского и Большого театров под управлением Валерия Гергиева. В рамках III фестиваля «Гений места» они исполнят оперу «Пиковая дама» (12+), сообщила пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

«Этот визит маэстро Гергиева в Воткинск имеет особое значение. Во время встречи с главой Удмуртской Республики Александром Бречаловым, Валерий Гергиев обратил внимание на необходимость создания условий для размещения оркестра во дворце культуры "Юбилейный". Глава региона поддержал эту инициативу. Благодаря реконструкции, проведенной за счёт регионального бюджета, в 2026 году мы модернизировали зрительный зал»,— рассказала заместитель председателя Правительства Удмуртии Наталья Тойкина.

Опера Чайковского «Пиковая дама» (12+) в постановке заслуженного деятеля искусств России Алексея Степанюка пройдет в Дворце культуры «Юбилейный». Главные партии представят солисты оперной труппы Мариинского театра: Дмитрий Головнин (Герман), Татьяна Павловская (Лиза), Анна Кикнадзе (Графиня), Вячеслав Васильев (Томский), Владислав Куприянов (Елецкий) и другие.

Фестиваль «Гений места» в этом сезоне уже состоялся на родине Сергея Рахманинова в Великом Новгороде, Модеста Мусоргского в Пскове и Николая Римского-Корсакова в Тихвине. Завершится проект в Санкт-Петербурге празднованием 120-летия со дня рождения Дмитрия Шостаковича на сценах Мариинского театра.

Карина Пырина