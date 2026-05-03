Роспотребнадзор: вода и воздух в Туапсе после пожаров соответствуют норме

Роспотребнадзор сообщил, что после ликвидации возгораний на морском терминале и нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе все пробы водопроводной воды и атмосферного воздуха соответствуют гигиеническим нормативам. В ведомстве заверили, что ситуация с водоснабжением находится под строгим контролем.

Ведомство пояснило, что водоисточники, используемые для снабжения города, расположены примерно в десяти километрах от места происшествия. Это, по оценке специалистов, минимизирует прямое влияние любых возможных осадков на качество воды.

Специалисты проводят усиленный мониторинг всех водоисточников и воды в водопроводной сети. Лабораторные исследования охватывают широкий спектр показателей, включая наличие нефтепродуктов, продуктов горения, индекс токсичности, полихлорированные бифенилы (ПХБ), остаточный хлор, а также органолептические и микробиологические характеристики. По данным Роспотребнадзора, результаты всех исследований не превышают установленных гигиенических нормативов.