В Самарской области подтоплены 27 приусадебных участков и дорога к пляжу

По состоянию на воскресенье, 3 мая, на территории Самарской области подтоплено 27 приусадебных участков. Из них 16 относятся к СНТ «Гидромеханизатор» и 11 — к СНТ «Вишенка». Они расположены на полуострове Копылово в Комсомольском районе Тольятти. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Кроме того, в Самарской области подтоплен один участок дороги, ведущей к городскому пляжу в поселке Гранный в Новокуйбышевске. За прошедшие сутки в регионе новых подтоплений не зафиксировано.

Георгий Портнов