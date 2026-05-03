В Тольятти прошел турнир по прыжкам на батуте

В Тольятти прошли соревнования по прыжкам на батуте, посвященные памяти заслуженного тренера СССР Виталия Гройсмана. В турнире участвовали более 200 спортсменов из Приволжского федерального округа.

Соревнования были организованы при поддержке компании «Тольяттиазот» (ТОАЗ). В 2025 году спортивная школа олимпийского резерва № 7 имени В.А. Гройсмана выиграла конкурс «Химия добра» и реализовала проект «Струны невесомости». На грантовые средства закуплено оборудование для судейства международного уровня: мониторы, табло, ноутбуки с ПО и система профессиональных камер для видеоповторов.

Турнир открыли воспитанники школы Елизавета Николаева, Ева Старостина, которые выиграли золото на первенстве и чемпионате Европы в Португалии, а также Кирилл Пантелеев, завоевавший серебро.

В 1967 году Виталий Гройсман организовал в Тольятти школу спортивной акробатики и батута, и уже в 1972 году две его воспитанницы стали чемпионками РСФСР и Советского Союза, за что ему было присвоено звание «Заслуженный тренер РСФСР». В 1974 году сразу пять воспитанников Гройсмана становятся чемпионами мира и Европы. Всего тренер подготовил 29 чемпионов мира и Европы, ему вручили 45 золотых медалей «Тренер чемпиона». Это достижение внесено в Книгу рекордов Гиннесса.

