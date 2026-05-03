Пермский спортсмен установил новый рекорд Казанского марафона

Сегодня в столице Татарстана в рамках чемпионата России состоялся Казанский марафон.

Пермский бегун Владимир Никитин стал 33-кратным Чемпионом России по легкой атлетике и завершил дистанцию 42,2 км за 2 часа 08 мин 07 секунд. Это первый в истории рекорд России в марафоне, установленный на российской трассе.

Ранее аналогичный рекорд установил Дмитрий Неделин на марафоне в Дюссельдорфе (2:08:54) — он продержался в статусе лучшего в стране всего неделю. До этого рекорд никто не мог побить 17 лет.

Теперь в достижениях у Никитина все рекорды России, начиная с дистанции от 5000 метров.

Тренируется спортсмен под руководством Николая Суворова.