Прокуратура заинтересовалась задержками рейсов в аэропорту Перми

Транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия в связи с задержками авиарейсов из аэропорта Перми. Основанием для этого послужила задержка нескольких вылетов из краевой столицы: авиакомпании «Победа» до Санкт-Петербурга, а также авиакомпании «Россия» в Сочи и Шарм-Эль-Шейх. «Пермская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав ожидающих вылета пассажиров», — сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Вчера сообщалось, что в пермском аэропорту задерживается прилет и вылет рейсов. Более чем на десять часов задержаны два рейса из Перми в Сочи. Кроме этого были задержаны утренний и вечерний вылеты из краевой столицы в Москву, а также вылет в Шарм-Эль-Шейх.