Владимир Никитин установил новый рекорд России на Казанском марафоне

Легкоатлет Владимир Никитин установил новый рекорд России, преодолев дистанцию 42,2 км за 2:08.09 на Казанском марафоне.

Предыдущий результат принадлежал Дмитрию Неделину, который показал время 2:08.54 на марафоне в немецком Дюссельдорфе в апреле этого года. До этого рекорд держался с 2007 года и принадлежал Алексею Соколову (2:09.07).

Владимир Никитин родился в 1992 году в Пермском крае. Является многократным чемпионом и рекордсменом России в беге на средние и длинные дистанции.

Влас Северин