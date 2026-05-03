В Самарской области ребенка сбила электричка, начата проверка

Следствие устанавливает обстоятельства травмирования ребенка 2014 года рождения на железной дороге в Самарской области. Происшествие случилось днем в субботу, 2 мая, на станции Стахановская. Об этом сообщает Центральное МСУТ СКР.

«Пригородным скоростным электропоездом травмирован местный житель 2014 года рождения. Пострадавший доставлен в больницу с различными травмами»,— говорится в сообщении.

Проводится доследственная проверки по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Силовики дадут оценку действиям ответственных лиц.

