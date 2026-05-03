Жителей Чайковского осудили за попытку украсть имущество местного предприятия

Чайковский городской суд признал двоих жителей Чайковского виновными в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 30, п. «а», «б» и ч. 2 ст. 158 УК РФ. Подсудимые пытались украсть чугунные батареи с территории АО «Чайковская ремонтно-эксплуатационная база флота». Об этом сообщает пресс-служба Пермского краевого суда.

В октябре прошлого года двое мужчин 19992 и 2000 годов рождения договорились похитить чугунные радиаторы. Вооружившись полотнами для ножовок по металлу, они через оконный проем подвала пробрались в здание на территории предприятия. Злоумышленники отсоединили от системы отопления девять чугунных батарей, общий вес которых составил 538 кг. Довести замысел до конца не удалось — сотрудники базы задержали похитителей и вернули украденное.

За совершенное преступление одному подсудимому назначили 400 часов обязательных работ, второму — 300 часов. Решение в законную силу пока не вступило.