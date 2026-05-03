Расследование гибели жительницы Мясниковского района завершено

Советский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Ростовской области завершил расследование уголовного дела. Фигурантом выступает 38-летний мужчина. Его обвиняют в преступлении, предусмотренном частью 4 статьи 111 УК России (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть), сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно материалам дела, 2 февраля 2026 года обвиняемый находился в помещении жилой пристройки на территории фермерского хозяйства в Мясниковском районе. Там он вместе с 46-летней знакомой распивал спиртные напитки. В ходе конфликта мужчина избил ее. От полученных травм женщина скончалась.

После инцидента фигуранта задержали. Суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу. Ранее обвиняемый неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

В настоящий момент уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.

Мария Хоперская