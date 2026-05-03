В Ростовской области разрешили промысловый вылов шемаи

В Ростовской области разрешен промысловый вылов проходной формы азово-черноморской шемаи в бассейне реки Дон. Соответствующий приказ был опубликован 30 апреля на официальном портале правовой информации.

Включение шемаи в перечень водных биоресурсов, допущенных к промышленному рыболовству, стало результатом многолетней работы по восстановлению популяции данного вида рыбы. Более десяти лет назад азово-черноморская шемая была занесена в Красную книгу Ростовской области. С этого момента в регионе началось ее искусственное воспроизводство.

С 2019 года шемая была исключена из Красной книги Российской Федерации, а в 2024 году — из региональной Красной книги Ростовской области. Однако до недавнего времени её промысловый вылов оставался под запретом.

Азово-черноморская шемая, известная рыбакам также под названиями шамая или шамаечка, относится к семейству карповых. Традиционно она обитает в бассейнах Азовского, Черного и Каспийского морей, а также в таких реках, как Дон и Кубань. Средняя длина взрослой особи составляет около 35 сантиметров, а вес в среднем достигает 270 граммов.

Мария Хоперская