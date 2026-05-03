В Ростовской области автобусы «ПАЗ» выставили на торги за 339,6 тысячи рублей

В Цимлянском районе Ростовской области на торги выставили два школьных автобуса, начальная стоимость каждого из которых составляет 339,6 тыс. руб. Сведения об этом опубликованы на портале ГИС Торги.

Транспортные средства ранее использовались Камышевской казачьей школой и Маркинской средней школой. Их продажа осуществляется в рамках приватизации муниципального имущества. Обе машины — модель ПАЗ-32053-70, выпущенная в 2013 году. Автобусы идентичны: окрашены в желтый цвет и оснащены бензиновыми двигателями.

Заявки от участников торгов принимаются до 25 мая. Победителя определят 29 мая.

Мария Хоперская