В Ростовской области автобусы «ПАЗ» выставили на торги за 339,6 тысячи рублей
В Цимлянском районе Ростовской области на торги выставили два школьных автобуса, начальная стоимость каждого из которых составляет 339,6 тыс. руб. Сведения об этом опубликованы на портале ГИС Торги.
Фото: ГИС Торги
Транспортные средства ранее использовались Камышевской казачьей школой и Маркинской средней школой. Их продажа осуществляется в рамках приватизации муниципального имущества. Обе машины — модель ПАЗ-32053-70, выпущенная в 2013 году. Автобусы идентичны: окрашены в желтый цвет и оснащены бензиновыми двигателями.
Заявки от участников торгов принимаются до 25 мая. Победителя определят 29 мая.