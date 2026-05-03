В Самаре простились с известным профессором вуза, 40 лет преподававшей английский язык

Прощание с доктором педагогических наук, профессором кафедры английской филологии Самарского национального исследовательского университета Еленой Кашиной прошло в воскресенье, 3 мая. Об этом сообщили в деканате факультета филологии и журналистики.

«Елена Георгиевна более 40 лет отдала кафедре, факультету и университету, была авторитетным специалистом в методике преподавания английского языка, воспитала множество студентов»,— говорится в сообщении.

Коллеги и выпускники запомнили Елену Кашину как специалиста, которая помогла многим учащимся раскрыть свой потенциал. Она скончалась 1 мая.

Георгий Портнов