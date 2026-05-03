Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

14 домов сгорели при пожаре в селе Красноярского края

В селе Кучерово Иланско-Нижнеингашского муниципального округа в Красноярском крае произошел пожар, сообщила пресс-служба прокуратуры по региону. В нем сгорели 14 домов, где проживали 38 человек.

По данным прокуратуры, пострадавших нет. Пожар произошел из-за неосторожной топки печи в ветреную погоду. Сначала загорелись хозяйственные постройки, потом огонь перекинулся на жилые дома на улицах Комсомольской и Корнеева.

Размер причиненного ущерба устанавливают. Возбуждено уголовное дело по статье об уничтожении имущества по неосторожности (ст. 168 УК РФ). Для жителей организован пункт временного размещения на базе Александровской школы.

Новости компаний Все