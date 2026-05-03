14 домов сгорели при пожаре в селе Красноярского края

В селе Кучерово Иланско-Нижнеингашского муниципального округа в Красноярском крае произошел пожар, сообщила пресс-служба прокуратуры по региону. В нем сгорели 14 домов, где проживали 38 человек.

По данным прокуратуры, пострадавших нет. Пожар произошел из-за неосторожной топки печи в ветреную погоду. Сначала загорелись хозяйственные постройки, потом огонь перекинулся на жилые дома на улицах Комсомольской и Корнеева.

Размер причиненного ущерба устанавливают. Возбуждено уголовное дело по статье об уничтожении имущества по неосторожности (ст. 168 УК РФ). Для жителей организован пункт временного размещения на базе Александровской школы.