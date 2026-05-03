Порт Приморск стал целью массированной атаки БПЛА в Ленинградской области

В ночь на воскресенье, 3 мая 2026 года, морской торговый порт Приморск во Всеволожском районе Ленинградской области стал целью массированной атаки украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем канале в мессенджере «Макс».

Ключевой целью атаки стал именно порт Приморск — один из крупнейших российских нефтеналивных портов на Балтике. В ходе отражения удара на территории порта возникло возгорание. По словам губернатора, последствия пожара уже полностью ликвидированы. Разлива нефтепродуктов не зафиксировано, инфраструктура порта осталась невредимой.

Всего над Ленинградской областью силами ПВО было сбито более 60 украинских беспилотников.

Угроза атаки беспилотников в регионе была объявлена поздно вечером 2 мая. Отражение ударов продолжалось всю ночь.

Губернатор Дрозденко сообщал о промежуточных результатах отражения атаки. Изначально речь шла о 35 сбитых дронах, затем цифра выросла до 43, а после ликвидации возгорания в порту Дрозденко сообщил уже о более чем 60 сбитых БПЛА. Отбой воздушной опасности в Ленинградской области был объявлен в 8:35 3 мая.

В связи с угрозой в воздушном пространстве аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге вводил временные ограничения на прием и выпуск самолетов для обеспечения безопасности полетов. Более 70 рейсов были задержаны и почти два десятка отменены. Ограничения действовали около шести часов.

Порт Приморск уже не впервые становится целью украинских беспилотников. В конце марта 2026 года ВСУ несколько раз пытались атаковать этот порт. Тогда же СМИ сообщали, что Украина могла использовать воздушное пространство стран Прибалтики и Финляндии для пролета БПЛА к портам Ленинградской области. В Кремле тогда заявили, что предупредили эти страны о последствиях открытия неба для украинских беспилотников.

Порт Приморск является ключевым объектом экспортной инфраструктуры России — за 2025 год через него было экспортировано 16,8 млн тонн нефтепродуктов.