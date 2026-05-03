В Свердловской области в конце теплой недели придут похолодание и грозы

На Среднем Урале температура воздуха в ближайшие дни «превысит норму» и составит +20°…+22° днем, однако в конце теплой недели, 9 мая, наступит похолодание на севере региона, 10 мая — в южных районах, сообщили в Уральском гидрометцентре. Синоптики отметили, что 4-6 мая выпадет «немного осадков». «Небольшой дождь вероятен кое-где на крайнем севере и крайнем юге области. В середине и во второй половине недели при движении атмосферных фронтов кратковременные дожди пройдут во многих районах, местами прогремит гроза»,— добавили в учреждении.

Согласно данным Уральского гидрометцентра:

В Свердловской области в понедельник, 4 мая, в регионе пройдут небольшие дожди, на юге региона — умеренные. Температура ночью составит –4°...+6°, днем — +14°…+19°. Ветер будет 3-8 м/с.

Во вторник, 5 мая, местами ожидаются небольшие дожди. Температура ночью составит +3°...+8°, днем — +17°...+22°. Ветер будет западной четверти 3-8 м/с.

В среду, 6 мая, синоптики вновь прогнозируют местами небольшие дожди, на юге области — умеренные. Температура ночью составит +6°...+11°, днем — +19°…+24°. Ветер сохранится западной четверти 3-8 м/c.

В Екатеринбурге в понедельник, 4 мая, ожидается небольшой дождь. Температура ночью составит +4°...+6°, днем — +15°...+17°. Ветер будет 3-8 м/с.

Во вторник, 5 мая, в городе не прогнозируют осадков. Температура ночью составит +5°...+7°, днем — +20°...+22°. Ветер будет западной четверти 3-8 м/c.

В среду, 6 мая, пройдет небольшой дождь. Ночью температура составит +8°...+10°, днем — +21°...+23°. Ветер сохранится западной четверти 3-8 м/с.

Василий Алексеев