Прикамский молкомбинат не смог оспорить действия прокуратуры

Арбитражный суд Чувашской Республики отказал в признании незаконными действий местной прокуратуры, которая не провела контрольные мероприятия в отношении производителя молочных продуктов ООО «Волжское перерабатывающее предприятие». Отказ надзорного ведомства в проверке общества пыталось оспорить прикамское ООО «Юговской комбинат молочных продуктов». По мнению заявителя, компания незаконно применяет заниженную ставку налогообложения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: сайт ЮКМП Фото: сайт ЮКМП

Как следует из материалов дела, ООО «Юговской комбинат молочных продуктов» направило прокурору Чувашской Республики обращение о необходимости проведения контрольно-надзорных мероприятий по выявлению на территории региона производителей, в чей ассортимент входят продукты с замещением молочного жира от 50 до 100%. Кроме этого, заявитель просил проверить обоснованность применения в отношении некоторых из участников рынка применения ставки НДС 10%. Также истец просил проверить наличие возможной коррупционной составляющей в действиях Управления ФНС по Чувашской Республике в связи с его отказом в проведении мероприятий налогового контроля в отношении ООО «Волжское перерабатывающее предприятие», применяющее заниженную ставку налогообложения. Прокуратура, в свою очередь, заявила об отсутствии оснований для принятия указанных мер, так как налоговые платежи компания производит в соответствии с действующим законодательством — применяет ставку 20% при производстве сычужных продуктов.

Отказ в проведении надзорных мероприятий ООО «ЮКМП» оспорило в суде. Однако арбитражный суд не усмотрел в бездействии прокуратуры неправомерного решения и отказал в удовлетворении требований пермского предприятия.

Юговской комбинат молочных продуктов основан в 2004 году. Единственный владелец комбината — предприниматель Сергей Поздеев. Возглавляет компанию Сергей Хазов. На сегодняшний день ЮКМП является крупнейшим молокоперерабатывающим предприятием в Пермском крае. По информации на официальном сайте предприятия, филиал в поселке Юг перерабатывает более 1 тыс. тонн молока в сутки.