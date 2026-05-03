В Ростове-на-Дону запустили пиротехнику во время угрозы атаки дронов

В Ростове неизвестные запустили фейерверк во время режима беспилотной опасности. Об этом сообщили в соцсетях очевидцы.

По словам горожан, кто-то решил воспользоваться пиротехникой вечером 2 мая в районе улиц Суворова и Журавлева. В это время в регионе была объявлена угроза применения БПЛА.

На территории Ростовской области введены ограничения на использование фейерверков, салютных установок, петард и ракет. Нарушителям грозят штрафы: гражданам от 3 тыс. руб. до 5 тыс. руб., должностным лицам от 20 тыс. руб. до 40 тыс. руб., фирмам и предприятиям от 200 тыс. руб. до 400 тыс. руб.

Мария Хоперская