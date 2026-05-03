В Оренбуржье суд отказал в УДО братьям, убившим семью из шести человек

Прокуратура Оренбургской области выступила против условно-досрочного освобождения двух братьев, отбывающих пожизненное лишение свободы за создание банды и жестокое убийство шести человек, включая детей. Суд согласился с позицией надзорного ведомства, отказав осужденным в удовлетворении ходатайств. Об этом сообщает контрольный орган.

По данным следствия, в сентябре 1994 года братья организовали преступную группу, а в 1997 году напали на семью, чтобы похитить деньги и имущество. Шесть потерпевших, в том числе несовершеннолетние, были убиты с особой жестокостью.

Преступников задержали, арестовали, судили и приговорили к пожизненному лишению свободы. Братья, проведя в заключении более 25 лет, подали ходатайство об УДО, в котором настаивали на своем исправлении и просили заменить оставшуюся часть наказания на более мягкое.

Прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях изучила материалы дела, характеристики осужденных и обратила внимание суда на то, что заключенные неоднократно нарушали порядок отбывания наказания.

Суд признал доводы надзорного ведомства обоснованными. Он отказал братьям в удовлетворении ходатайств об УДО.

