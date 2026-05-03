Священник раскритиковал съемки «Новой битвы экстрасенсов» в Зеленокумске
В Зеленокумске состоялись съемки реалити-шоу «Новая битва экстрасенсов». За происходящим наблюдали сотни любопытных. О событии высказался в своих соцсетях ставропольский священник Антоний Скрынников.
Он выразил недовольство этим событием. В своем телеграм-канале Антонин Скрынников назвал героев программы шарлатанами. «Мне грустно и стыдно смотреть, как десятки людей кричат от восторга и встречают эту бесовщину рукоплесканием»,— написал Скрынников.
По данным СМИ, съемки проходили в том числе на закрытом городском кладбище. Священник указал, что хотел бы уточнить, кто согласовал эти съемки. «Хорошо бы уточнить, кто им разрешил эти съемки. Если такое разрешение было», — отметил он.