В Дагестане откроют дороги в четырех районах к вечеру 5 мая

В шести населенных пунктах Лакского, Чародинского, Шамильского и Тляратинского районов Дагестана планируют открыть все участки дорог к 20:00 мск 5 мая. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона. Дороги были закрыты из-за оползней и схода снежных лавин.

В настоящее время проводятся аварийно-восстановительные работы с использованием спецтехники.

Без транспортного сообщения остаются 398 человек, проживающих в указанных районах. Жители обеспечены необходимыми продуктами и водой, для них организованы пешие маршруты.

Мария Хоперская