На реке Миасс в Челябинске заработал светомузыкальный фонтан

В Челябинске стартовал сезон работы светомузыкального фонтана, сообщает пресс-служба администрации города. На реке Миасс возле зала камерной и органной музыки «Родина» завершились сборка и подключение устройства.

Согласно графику работы, с понедельника по четверг фонтан будет работать в дневном режиме с 12:00 до 21:00. Светомузыкальное шоу будут включать в 19:00, 21:00, 22:00 и 22:30.

С пятницы по воскресенье дневной режим длится с 12:00 до 20:30. Шоу запустят в 20:30, 21:00, 21:40 и 22:30. Представление длится 15 минут. В перерывах между шоу фонтан продолжает работать с подсветкой, но без музыки.

По данным администрации, в День Победы количество светомузыкальных шоу увеличат до пяти. Они начнутся в 20:30, 21:00, 21:30, 22:30 и 23:30.

Ольга Воробьева