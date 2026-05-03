В Челябинске задерживаются авиарейсы в Санкт-Петербург и Калининград

В челябинском аэропорту имени Курчатова 3 мая задерживаются четыре авиарейса в Санкт-Петербург и еще один — в Калининград. Об этом сообщается в онлайн-табло. В указанных городах ранее вводились запреты на отправление и прием самолетов из-за беспилотной опасности.

Согласно онлайн-табло, самолет в Калининград должен был вылететь в 4:50, но время отправления перенесли на 11:05. Четыре авиарейса в Санкт-Петербург изначально планировали в 5:35, 6:15, 6:50 и 14:30. Их перенесли на 11:15, 14:15, 11:05 и 16:30 соответственно.

Пресс-служба Росавиации сообщает, что в аэропорт Калининграда был закрыт с 2:31 до 8:23 по московскому времени. Ограничения также действовали в аэропорту Пулково Санкт-Петербурга с 2:20 до 8:14 по московскому времени.

Ольга Воробьева