Массированная атака БПЛА на Ленинградскую область в ночь на 3 мая: сбито 59 дронов

В ночь на воскресенье, 3 мая 2026 года, Ленинградская область подверглась массированной атаке украинских беспилотных летательных аппаратов. Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили налет, уничтожив, по последним данным, 59 дронов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем канале в мессенджере «Макс».

Режим «Беспилотная опасность» был объявлен в регионе поздно вечером 2 мая. В 01:14 3 мая губернатор Дрозденко сообщил об уничтожении 35 БПЛА, подчеркнув, что боевая работа продолжается. Позже количество сбитых дронов увеличилось до 43, а затем достигло 59.

В связи с угрозой в воздушном пространстве аэропорт Пулково временно вводил ограничения на прием и отправку рейсов. Пассажиров разместили в терминалах и обеспечили всем необходимым. Ограничения также действовали в аэропортах Пскова, Костромы и Нижнего Новгорода. К утру работа воздушной гавани была нормализована.

По предварительным данным, разрушений на земле и пострадавших среди гражданского населения в результате атаки в Ленинградской области нет. Информации о падении обломков или повреждении инфраструктуры не поступало.

Ситуация в Ленинградской области остается под контролем оперативных служб. Губернатор Александр Дрозденко призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.