Пожар уничтожил 16 домов в томском селе

В томском селе Новоильинка 2 мая сгорело 16 домов, включая 11 жилых. О последствиях пожара сообщил губернатор Томской области Владимир Мазур, выехавший в Шегарский район региона, на территории которого находится Новоильинка.

«Локализовали с привлечением дополнительных сил из Томска»,— рассказал 3 мая глава области о ходе борьбы с огнем. Всего в Новоильинке проживает немногим более 200 человек. Данных о пострадавших нет.

По данным главного управления МЧС по Томской области, открытое горение было ликвидировано в ночь на 3 мая. В тушении пожара приняли участие 32 человека и девять единиц техники. Вчера администрация Шегарского района сообщала о том, что пожары зафиксированы также у населенных пунктов Федораевка, Монастырка, Жарковка и Гусево.

По словам господина Мазура, в ближайшие дни особый противопожарный режим будет распространен на всю область. В настоящее время он действует в Томске и девяти районах.

