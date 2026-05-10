Дебютантка, аристократка, террористка

85 лет назад родилась Бриджит Роуз Дагдейл. Она появилась на свет в богатейшей английской семье, ни в чем не испытывала нужды с первых минут жизни, получила прекрасное образование. Но увлечение леворадикальными идеями привело ее к совершению серии громких преступлений, аресту и тюрьме.

Фото: PA Images / Getty Images Роуз Дагдейл приветствует сторонников, собравшихся поддержать ее суде 25 июня 1974 года, когда ей вынесли приговор за кражу произведений искусства из поместья сэра Альфреда Лейна Бейта

Текст: Алена Миклашевская

Весна 1941 года. Идет Вторая мировая война, Люфтваффе бомбит Лондон, а в провинции, в роскошном поместье в графстве Девон появляется на свет Бриджит Роуз Дагдейл. Отец — Эрик Дагдейл, военный в отставке, миллионер, андеррайтер и управляющий синдикатом в Lloyd’s of London, мать — Кэролайн Эдит Мозли, выпускница престижной художественной школы Slade School of Fine Art. Для девочки приглашают французскую гувернантку, малышку балуют, готовя к жизни богатой аристократки. Позже она вспоминала, что родители были к ней «очень внимательными», и детство «было чудесным… лошади, спорт, рыбалка, стрельба и все такое» (цитата из недавнего материала BBC).

Роуз окончила школу в Англии, а затем была отправлена в женский пансион за границей для прохождения курсов этикета, искусства гостеприимства, декорации и прочих премудростей. Позже она признавалась, что изучать это все ей не хотелось. И к следующему этапу аристократического воспитания Роуз отнеслась уже совсем скептически, согласившись на него лишь в обмен на готовность отца разрешить ей поступить в Оксфордский университет.

В 1958 году 17-летняя Роуз среди других дебютанток была представлена королеве Елизавете II и приняла участие в пышных дворцовых мероприятиях, во время которых, как ожидалось, она должна была обрести для себя подходящую партию.

Прием у королевы Роуз позже называла «одним из тех порнографических мероприятий, которые стоят столько, сколько 60 пенсионеров получают за полгода». Но ее все еще успокаивала мысль об университете.

В Оксфорде она изучала философию, политологию и экономику, там и началось ее увлечение левыми идеями, приведшее к открытому протесту против всего, что окружало ее с детства. Осенью 1961 года они с подругой, переодевшись в мужскую одежду, пробрались на заседание студенческого Дискуссионного общества университета. Туда допускали тогда только мужчин, и акция девушек была протестом против этих ограничений. Их не разоблачили, а, когда спустя какое-то время узнавшие о происшедшем журналисты обнародовали историю, последовал не только громкий скандал, но и зазвучали призывы обсудить вопрос о снятии ограничений для женщин на участие в работе Дискуссионного общества. И это случилось в 1963 году.

Фото: Mirrorpix / Getty Images Переодевшись в мужскую одежду и выпив чаю, Роуз Дагдейл (слева) и ее подруга Дженнифер Гроув пробрались на заседание студенческого Дискуссионного общества университета, куда допускали тогда только мужчин

После Оксфорда Роуз получила степень магистра философии в женском колледже Маунт-Холиок в Массачусетсе. Затем вернулась в Лондон, была удостоена звания кандидата экономических наук в Лондонском университете и какое-то время преподавала, а потом работала экономистом в Министерстве международной помощи и развития. Но размеренная жизнь закончилась в 1968 году, когда в западных странах и Великобритании разгорелись масштабные студенческие протесты против устаревшей системы образования, бюрократии, войны во Вьетнаме. Под влиянием протестов, а потом и событий «кровавого воскресенья» в Северной Ирландии в январе 1972 года она перестает быть просто сторонником левых идей, а превращается, по ее словам, в «революционера-социалиста».

Роуз увольняется с работы, активно участвует в многочисленных демонстрациях, водит дружбу с левыми радикалами. Какое-то время занимается помощью бедным семьям в рабочих кварталах Лондона, раздает продукты, поддерживает деньгами. Она потратит на неимущих около £150 тыс. собственных средств, продав для этого свой дом в Челси и использовав наследство. По ее словам, она лишь пыталась компенсировать то, что ее семья «годами отбирала у бедных».

Свое первое преступление Роуз Дагдейл совершила в 1973 году, когда с еще одним «революционером-социалистом», а по совместительству — ее любовником Уолли Хитоном ограбила дом своих родителей в Девоне.

Фото: Walter Heaton archives Роуз со своим любовником и подельником Уолли Хитоном

Парочка при участии трех единомышленников вынесла из поместья дорогие предметы искусства, антиквариат, столовое серебро на сумму £82 тыс. (около £1,3 млн по текущему курсу). Их быстро выследили. На суде Роуз заявила отцу, что любит его, но «ненавидит все его убеждения». Тогда Хитон получил шесть лет тюрьмы, а она отделалась двумя годами условно, заявив напоследок суду, что это «они превратили ее из бунтаря-интеллектуала в борца за свободу».

Дальше были поиски выхода на Ирландскую республиканскую армию (IRA), военизированную террористическую группировку, активно действовавшую в Северной Ирландии.

Радикалы из IRA поначалу с подозрением отнеслись к странной английской аристократке, пытающейся вступить в их ряды. Роуз же решила на деле доказать свою приверженность их идеалам.

В январе 1974 года она с одним из членов IRA угнала в графстве Донегол на севере Ирландии вертолет, загрузив в него несколько больших бидонов для молока — в них была взрывчатка. Планировалось, что пилот в обмен на сохранение ему жизни доведет вертолет до полицейского участка в городе Страбан в Северной Ирландии, и там самодельные бомбы будут сброшены. Вышло по-другому. Пилот поднял вертолет в воздух, но машина оказалась перегружена. Два бидона пришлось сбросить в море. Запал третьей бомбы подожгли слишком рано, и ее тоже пришлось выкинуть за борт до цели. Четвертая бомба была сброшена на полицейский участок, но приземлилась в саду по соседству и не взорвалась. Позже ее обезвредили саперы. Это был первый случай бомбардировки с вертолета в истории Британских островов.

Фото: PA Images / Getty Images Сэр Альфред Лейн Бейт с супругой леди Клементиной весной 1974 года. Незадолго до этого Роуз Дагдейл с единомышленниками вынесли из их дома 19 полотен кисти Рубенса, Вермеера, Гойи и Гейнсборо стоимостью несколько миллионов фунтов стерлингов

После этого Роуз Дагдейл, уже признанную членами IRA и близкими к ней группировками, объявили в Великобритании в розыск по шести пунктам обвинения в контрабанде оружия. Но ее было не остановить. Скрываясь на конспиративных квартирах, Роуз вместе с другими членами IRA разрабатывала новую акцию. Решено было ограбить дом британского политика, коллекционера и почетного гражданина Ирландии сэра Альфреда Лейна Бейта. Из всего перечисленного Роуз с сообщниками интересовало то, что имело отношение к коллекции. Известно было, что у сэра Альфреда в поместье в графстве Уиклоу есть полотна Вермеера.

26 апреля 1974 года апреля злоумышленники ворвались в дом Бейтов. Сэр Альфред потерял сознание после удара револьвером по голове, а леди Клементину вместе с пятью работниками поместья связали и затащили в подвал. После этого сообщники по указанию Роуз забрали 19 самых ценных полотен, причем не утруждали себя перетаскиванием тяжелых рам — просто выдирали из них картины, не заботясь о возможных повреждениях бесценных шедевров. Через несколько дней они потребовали в обмен на возвращение картин выпустить из тюрьмы сестер Прайс, членов IRA, которые отбывали срок за теракт.

Но полиция довольно быстро вышла на след Роуз и ее сообщников, которые скрывались в снятом у фермера домике в 190 км от места преступления. В суде Роуз «гордо и честно» признала свою вину и была отправлена в тюрьму на девять лет за ограбление с отбыванием одновременно другого девятилетнего срока — за угон вертолета.

Последствия визита Роуз с подельниками в особняк четы Бейт Фото: PA Images / Getty Images Полиция возле особняка четы Бейт после ограбления Фото: PA Images / Getty Images

Скучать в заключении ей не пришлось: еще на стадии процесса Роуз узнала, что беременна. Отец ребенка — ее сообщник по обоим преступлениям Эдди Галлахер. Связь была не по любви, а потому, что эти двое оказались рядом в обстоятельствах преследования полицией и просто вот так скоротали время. Спустя положенное время в декабре 1974 года в тюрьме Лимерика у Роузи родился сын, которого она назвала Руари. В 1975 году Галлахер тоже оказался в тюрьме, и в 1978-м они с Роуз официально зарегистрировали брак.

Никаких девяти лет Роуз Дагдейл за решеткой не провела, а уже в 1980 году вышла на свободу. Поначалу занялась воспитанием сына, но хватило ее ненадолго. Вскоре она ввязалась в деятельность организации «Обеспокоенные родители против наркотиков». Организация действовала жесткими методами при поддержке IRA, устраивая рейды в дома подозреваемых в торговле наркотиками и заставляя их покинуть страну.

Объявление полиции о розыске Роуз Дагдейл, скрывавшейся после угона вертолета в январе 1974 года Фото: Headquarters Northern Ireland Роуз в полицейском автомобиле, 1974 год Фото: The Irish Times

А потом она нашла себе применение, разрабатывая самодельное оружие и новые типы взрывных устройств для IRA. Ее разработки использовались, например, в мае 1991 года, когда в казармах Гленанна (Северная Ирландия) взорвалась заминированная IRA машина. Тогда 3 солдата погибли, ранения получили 14 военных и гражданских лиц. Или когда 10 апреля 1992 года прогремел взрыв перед зданием Балтийской биржи в Лондоне, унесший жизни 3 и ранивший более 90 человек. Этот взрыв на тот момент был самым мощным на территории Великобритании со времен Второй мировой.

В последующие годы Роуз Дагдейл по мере сил принимала участие в разных протестных акциях. Она никогда не раскаивалась в том, чем занималась в молодости и в зрелые годы.

И даже уже в пожилом возрасте, занимая респектабельный пост руководителя дублинского телеканала DCTV, нередко высказывалась весьма комплиментарно об IRA и ее методах «заставлять врага идти на переговоры» и «добиваться целей», а также с гордостью говорила о своей причастности к этой организации.

Фото: Loopline Films Перешагнув порог 70-летия, Роуз Дагдейл стала выглядеть мягче, но своим убеждениям не изменила

Последние годы Роуз Дагдейл, некогда одна из самых разыскиваемых в Великобритании преступниц, провела в доме престарелых среди ушедших на покой монахинь. Как пишут ее многочисленные биографы и интервьюеры — а она с готовностью отвечала на их вопросы,— никому так и не удалось до конца понять, что двигало этой женщиной, имевшей все для спокойной и благополучной жизни. Почему она стала таким яростным фанатиком, который по своим убеждениям мог переплюнуть любого оголтелого члена IRA. И почему ради идеи пошла войной против всего, что было «ее». Бриджит Роуз Дагдейл не стало два года назад, весной 2024-го. Она скончалась в Дублине в возрасте 82 лет.