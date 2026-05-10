Дебютантка, аристократка, террористка

История Бриджит Роуз Дагдейл, богатой наследницы и дерзкой преступницы

85 лет назад родилась Бриджит Роуз Дагдейл. Она появилась на свет в богатейшей английской семье, ни в чем не испытывала нужды с первых минут жизни, получила прекрасное образование. Но увлечение леворадикальными идеями привело ее к совершению серии громких преступлений, аресту и тюрьме.

Роуз Дагдейл приветствует сторонников, собравшихся поддержать ее суде 25 июня 1974 года, когда ей вынесли приговор за кражу произведений искусства из поместья сэра Альфреда Лейна Бейта

Фото: PA Images / Getty Images

Фото: PA Images / Getty Images

Текст: Алена Миклашевская

Весна 1941 года. Идет Вторая мировая война, Люфтваффе бомбит Лондон, а в провинции, в роскошном поместье в графстве Девон появляется на свет Бриджит Роуз Дагдейл. Отец — Эрик Дагдейл, военный в отставке, миллионер, андеррайтер и управляющий синдикатом в Lloyd’s of London, мать — Кэролайн Эдит Мозли, выпускница престижной художественной школы Slade School of Fine Art. Для девочки приглашают французскую гувернантку, малышку балуют, готовя к жизни богатой аристократки. Позже она вспоминала, что родители были к ней «очень внимательными», и детство «было чудесным… лошади, спорт, рыбалка, стрельба и все такое» (цитата из недавнего материала BBC).

Роуз окончила школу в Англии, а затем была отправлена в женский пансион за границей для прохождения курсов этикета, искусства гостеприимства, декорации и прочих премудростей. Позже она признавалась, что изучать это все ей не хотелось. И к следующему этапу аристократического воспитания Роуз отнеслась уже совсем скептически, согласившись на него лишь в обмен на готовность отца разрешить ей поступить в Оксфордский университет.

В 1958 году 17-летняя Роуз среди других дебютанток была представлена королеве Елизавете II и приняла участие в пышных дворцовых мероприятиях, во время которых, как ожидалось, она должна была обрести для себя подходящую партию.

Прием у королевы Роуз позже называла «одним из тех порнографических мероприятий, которые стоят столько, сколько 60 пенсионеров получают за полгода». Но ее все еще успокаивала мысль об университете.

В Оксфорде она изучала философию, политологию и экономику, там и началось ее увлечение левыми идеями, приведшее к открытому протесту против всего, что окружало ее с детства. Осенью 1961 года они с подругой, переодевшись в мужскую одежду, пробрались на заседание студенческого Дискуссионного общества университета. Туда допускали тогда только мужчин, и акция девушек была протестом против этих ограничений. Их не разоблачили, а, когда спустя какое-то время узнавшие о происшедшем журналисты обнародовали историю, последовал не только громкий скандал, но и зазвучали призывы обсудить вопрос о снятии ограничений для женщин на участие в работе Дискуссионного общества. И это случилось в 1963 году.

Переодевшись в мужскую одежду и выпив чаю, Роуз Дагдейл (слева) и ее подруга Дженнифер Гроув пробрались на заседание студенческого Дискуссионного общества университета, куда допускали тогда только мужчин

Фото: Mirrorpix / Getty Images

Фото: Mirrorpix / Getty Images

После Оксфорда Роуз получила степень магистра философии в женском колледже Маунт-Холиок в Массачусетсе. Затем вернулась в Лондон, была удостоена звания кандидата экономических наук в Лондонском университете и какое-то время преподавала, а потом работала экономистом в Министерстве международной помощи и развития. Но размеренная жизнь закончилась в 1968 году, когда в западных странах и Великобритании разгорелись масштабные студенческие протесты против устаревшей системы образования, бюрократии, войны во Вьетнаме. Под влиянием протестов, а потом и событий «кровавого воскресенья» в Северной Ирландии в январе 1972 года она перестает быть просто сторонником левых идей, а превращается, по ее словам, в «революционера-социалиста».

Роуз увольняется с работы, активно участвует в многочисленных демонстрациях, водит дружбу с левыми радикалами. Какое-то время занимается помощью бедным семьям в рабочих кварталах Лондона, раздает продукты, поддерживает деньгами. Она потратит на неимущих около £150 тыс. собственных средств, продав для этого свой дом в Челси и использовав наследство. По ее словам, она лишь пыталась компенсировать то, что ее семья «годами отбирала у бедных».

Свое первое преступление Роуз Дагдейл совершила в 1973 году, когда с еще одним «революционером-социалистом», а по совместительству — ее любовником Уолли Хитоном ограбила дом своих родителей в Девоне.

Роуз со своим любовником и подельником Уолли Хитоном

Фото: Walter Heaton archives

Фото: Walter Heaton archives

Парочка при участии трех единомышленников вынесла из поместья дорогие предметы искусства, антиквариат, столовое серебро на сумму £82 тыс. (около £1,3 млн по текущему курсу). Их быстро выследили. На суде Роуз заявила отцу, что любит его, но «ненавидит все его убеждения». Тогда Хитон получил шесть лет тюрьмы, а она отделалась двумя годами условно, заявив напоследок суду, что это «они превратили ее из бунтаря-интеллектуала в борца за свободу».

Дальше были поиски выхода на Ирландскую республиканскую армию (IRA), военизированную террористическую группировку, активно действовавшую в Северной Ирландии.

Радикалы из IRA поначалу с подозрением отнеслись к странной английской аристократке, пытающейся вступить в их ряды. Роуз же решила на деле доказать свою приверженность их идеалам.

В январе 1974 года она с одним из членов IRA угнала в графстве Донегол на севере Ирландии вертолет, загрузив в него несколько больших бидонов для молока — в них была взрывчатка. Планировалось, что пилот в обмен на сохранение ему жизни доведет вертолет до полицейского участка в городе Страбан в Северной Ирландии, и там самодельные бомбы будут сброшены. Вышло по-другому. Пилот поднял вертолет в воздух, но машина оказалась перегружена. Два бидона пришлось сбросить в море. Запал третьей бомбы подожгли слишком рано, и ее тоже пришлось выкинуть за борт до цели. Четвертая бомба была сброшена на полицейский участок, но приземлилась в саду по соседству и не взорвалась. Позже ее обезвредили саперы. Это был первый случай бомбардировки с вертолета в истории Британских островов.

Сэр Альфред Лейн Бейт с супругой леди Клементиной весной 1974 года. Незадолго до этого Роуз Дагдейл с единомышленниками вынесли из их дома 19 полотен кисти Рубенса, Вермеера, Гойи и Гейнсборо стоимостью несколько миллионов фунтов стерлингов

Фото: PA Images / Getty Images

Фото: PA Images / Getty Images

После этого Роуз Дагдейл, уже признанную членами IRA и близкими к ней группировками, объявили в Великобритании в розыск по шести пунктам обвинения в контрабанде оружия. Но ее было не остановить. Скрываясь на конспиративных квартирах, Роуз вместе с другими членами IRA разрабатывала новую акцию. Решено было ограбить дом британского политика, коллекционера и почетного гражданина Ирландии сэра Альфреда Лейна Бейта. Из всего перечисленного Роуз с сообщниками интересовало то, что имело отношение к коллекции. Известно было, что у сэра Альфреда в поместье в графстве Уиклоу есть полотна Вермеера.

Кровавое североирландское воскресенье

26 апреля 1974 года апреля злоумышленники ворвались в дом Бейтов. Сэр Альфред потерял сознание после удара револьвером по голове, а леди Клементину вместе с пятью работниками поместья связали и затащили в подвал. После этого сообщники по указанию Роуз забрали 19 самых ценных полотен, причем не утруждали себя перетаскиванием тяжелых рам — просто выдирали из них картины, не заботясь о возможных повреждениях бесценных шедевров. Через несколько дней они потребовали в обмен на возвращение картин выпустить из тюрьмы сестер Прайс, членов IRA, которые отбывали срок за теракт.

Но полиция довольно быстро вышла на след Роуз и ее сообщников, которые скрывались в снятом у фермера домике в 190 км от места преступления. В суде Роуз «гордо и честно» признала свою вину и была отправлена в тюрьму на девять лет за ограбление с отбыванием одновременно другого девятилетнего срока — за угон вертолета.

Последствия визита Роуз с подельниками в особняк четы Бейт

Фото: PA Images / Getty Images

Полиция возле особняка четы Бейт после ограбления

Фото: PA Images / Getty Images

Последствия визита Роуз с подельниками в особняк четы Бейт

Фото: PA Images / Getty Images

Полиция возле особняка четы Бейт после ограбления

Фото: PA Images / Getty Images

Скучать в заключении ей не пришлось: еще на стадии процесса Роуз узнала, что беременна. Отец ребенка — ее сообщник по обоим преступлениям Эдди Галлахер. Связь была не по любви, а потому, что эти двое оказались рядом в обстоятельствах преследования полицией и просто вот так скоротали время. Спустя положенное время в декабре 1974 года в тюрьме Лимерика у Роузи родился сын, которого она назвала Руари. В 1975 году Галлахер тоже оказался в тюрьме, и в 1978-м они с Роуз официально зарегистрировали брак.

Никаких девяти лет Роуз Дагдейл за решеткой не провела, а уже в 1980 году вышла на свободу. Поначалу занялась воспитанием сына, но хватило ее ненадолго. Вскоре она ввязалась в деятельность организации «Обеспокоенные родители против наркотиков». Организация действовала жесткими методами при поддержке IRA, устраивая рейды в дома подозреваемых в торговле наркотиками и заставляя их покинуть страну.

Объявление полиции о розыске Роуз Дагдейл, скрывавшейся после угона вертолета в январе 1974 года

Фото: Headquarters Northern Ireland

Роуз в полицейском автомобиле, 1974 год

Фото: The Irish Times

Объявление полиции о розыске Роуз Дагдейл, скрывавшейся после угона вертолета в январе 1974 года

Фото: Headquarters Northern Ireland

Роуз в полицейском автомобиле, 1974 год

Фото: The Irish Times

А потом она нашла себе применение, разрабатывая самодельное оружие и новые типы взрывных устройств для IRA. Ее разработки использовались, например, в мае 1991 года, когда в казармах Гленанна (Северная Ирландия) взорвалась заминированная IRA машина. Тогда 3 солдата погибли, ранения получили 14 военных и гражданских лиц. Или когда 10 апреля 1992 года прогремел взрыв перед зданием Балтийской биржи в Лондоне, унесший жизни 3 и ранивший более 90 человек. Этот взрыв на тот момент был самым мощным на территории Великобритании со времен Второй мировой.

В последующие годы Роуз Дагдейл по мере сил принимала участие в разных протестных акциях. Она никогда не раскаивалась в том, чем занималась в молодости и в зрелые годы.

И даже уже в пожилом возрасте, занимая респектабельный пост руководителя дублинского телеканала DCTV, нередко высказывалась весьма комплиментарно об IRA и ее методах «заставлять врага идти на переговоры» и «добиваться целей», а также с гордостью говорила о своей причастности к этой организации.

Перешагнув порог 70-летия, Роуз Дагдейл стала выглядеть мягче, но своим убеждениям не изменила

Фото: Loopline Films

Фото: Loopline Films

Последние годы Роуз Дагдейл, некогда одна из самых разыскиваемых в Великобритании преступниц, провела в доме престарелых среди ушедших на покой монахинь. Как пишут ее многочисленные биографы и интервьюеры — а она с готовностью отвечала на их вопросы,— никому так и не удалось до конца понять, что двигало этой женщиной, имевшей все для спокойной и благополучной жизни. Почему она стала таким яростным фанатиком, который по своим убеждениям мог переплюнуть любого оголтелого члена IRA. И почему ради идеи пошла войной против всего, что было «ее». Бриджит Роуз Дагдейл не стало два года назад, весной 2024-го. Она скончалась в Дублине в возрасте 82 лет.

Фотогалерея

Как развивался конфликт в Северной Ирландии

Предыдущая фотография
Предшественницами Ирландской республиканской армии (ИРА) были организации «Ирландские добровольцы» (до раскола в 1914 году — около 180 тыс. членов) и «Ирландская гражданская армия» (около 300 боевиков). Члены этих группировок принимали активное участие в Пасхальном восстании (24–30 апреля 1916 года) с целью провозглашения независимости Ирландии. Несмотря на захват ключевых мест в Дублине и формальное провозглашение независимости, мятеж провалился

Фото: AP

Причинами провала стали низкая поддержка населения, а также малочисленность рядов мятежников (1,3 тыс. человек против 16-тысячной британской армии). Общественное мнение стало меняться только после арестов и казней лидеров и участников мятежа&lt;br>На фото: один из организаторов Пасхального восстания и будущий премьер-министр Ирландии Имон де Валера (в центре) избежал казни из-за наличия американского гражданства

Фото: National Museum of Ireland

21 января 1919 года началась война за независимость Ирландии, ее участников теперь называли членами Ирландской республиканской армии. Костяк ИРА составили «волонтеры» и «гражданская армия», ряд других военизированных групп и несколько сотен симпатизирующих сторонников. Итогом войны стало подписание мирного договора в 1921 году, по которому на юге острова c католическим большинством было создано Ирландское свободное государство (с 1937 года — Республика Ирландия) в статусе доминиона Британской империи, север острова с протестантским большинством оставался частью королевства

Фото: IWM

После заключения договора ИРА была реорганизована в национальную армию под командованием Майкла Коллинза. Часть членов группировки посчитали подписание соглашения предательством: по их мнению, такую независимость можно было считать лишь условной. Более того, главой Ирландии оставался британский монарх, которому должны были присягать члены парламента

Фото: IWM

Началось вооруженное противостояние уже с бывшими соратниками. Члены «отколовшихся» взяли название «старая ИРА», но после проигрыша в гражданской войне в 1923 году столкнулись с новым расколом в своих рядах: часть членов признали ирландское правительство и пополнили ряды партии «Фианна Файл», созданной противником соглашения Имоном де Валерой, другая часть ушла в подполье

Фото: wikimedia.org

За несколько лет численность «старой ИРА» неизменно сокращалась: в 1924 году в ее ряды входило около 14,5 тыс. человек, в 1932 году — около 1,8 тыс., к 1941 году — менее 1 тыс., большинство из которых сидели в тюрьме. Не последнюю роль в «разгроме» сыграло запрещение ее деятельности на территории Ирландии в 1936 году

Фото: National Library of Ireland

C января 1939-го по март 1940 года ИРА реализовывала так называемый план S — серию диверсий против инфраструктуры Великобритании, совершив около 300 взрывов, жертвами которых стали 10 человек, более 95 человек пострадали. В годы войны глава штаба ИРА Стивен Хейз сотрудничал с немецкой разведкой и даже санкционировал «план Кэтлин» — план вторжения в Северную Ирландию немецких войск, который дальше обсуждений никак не продвинулся. Преступления в годы войны еще сильнее сказались на организации: члены ИРА подвергались интернированию, их сажали в тюрьму, некоторых казнили

Фото: Simon Shaw / Wikipedia

После обретения полноценной независимости и выхода из Британского Содружества наций в 1949 году «официальная ИРА» (новое название) переместилась в Северную Ирландию, активизировав нападения на британские военные объекты в 1954 году

Фото: AP / Press Association

В 1960-е годы Северную Ирландию захлестнула волна насилия и столкновений между членами ИРА и Ольстерскими лоялистами. После массовых столкновений между католиками и протестантами в Дерри и Белфаст в августе 1969 года для их дальнейшего предотвращения были введены британские войска. Начался новый этап конфликта, вошедший в историю как Смута (The Troubles). В этот же период началось строительство так называемых линий мира — ограждений, разделяющих католические (как правило, ирландские националистические) и протестантские (британские юнионистские) районы в Северной Ирландии

Фото: AP

В декабре 1969 года после объявления о бессрочном прекращении огня произошел раскол на «официальную ИРА» и «временную ИРА». После раскола «официальная ИРА» просуществовала недолго, объявив о сложении оружия в мае 1972 года. Более радикально настроенные члены организации вошли во «временную ИРА», лидерами которой стали Джерри Адамс и Мартин Макгиннесс. Именно она причастна к большинству терактов, совершенных в 1972–1998 годах, в том числе убийству лорда Маунтбеттена

Фото: AP / Worth

Новый этап террора ИРА начался после событий 30 января 1972 года в районе Богсайд (Дерри): в этот день британские войска открыли огонь по участникам мирной демонстрации, были убиты 14 человек, включая шестерых несовершеннолетних и одного священника. Официальное расследование не признало вины военных (но в 2010 году итоги расследования были пересмотрены), что вызвало общественное возмущение и активизацию ИРА: только в 1972 году ее члены совершили более шести терактов. Самыми кровопролитными стали взрывы, произошедшие 21 июля 1972 года в Белфасте (9 погибших) и 21 ноября 1972 года в Бирмингеме (21 погибший)&lt;br> На фото: похороны жертв «Кровавого воскресенья» в Дерри, 1972 год

Фото: AP

В августе 1979 года был убит двоюродный брат королевы, герой Второй мировой войны, последний вице-король Индии лорд Маунтбеттен (на фото). Стоит отметить, что в 1970-е годы ИРА совершала теракты не только против военных, политиков и полицейских, но и против простых граждан. В этот период практиковались убийства и похищения людей, включая женщин, которых подозревали в том, что они были информаторами полиции. Популярность ИРА начала снижаться после одного из терактов в пригороде Лондона, в котором погиб ребенок

Фото: AP

1 марта 1981 года в тюрьме Мэйз началась голодовка членов ИРА, которой предшествовали «одеяльный» и «грязный» протесты. Одним из требований акции стало предоставление статуса политзаключенных (с 1976 года участникам североирландского конфликта этот статус не предоставлялся). Премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер отказала в выполнении их требований, заявив, что не будет «никогда и ни за что уступать террористам»&lt;br> На фото: акция протеста у представительства Великобритании в США после смерти в тюрьме члена ИРА Бобби Сэндса (1981 год)

Фото: Mario Cabrera / AP

Смерть десяти участников акции привела к радикализации политики националистов, электоральному успеху партии «Шинн Фейн», чья деятельность была неразрывно связана с ИРА, погромам в Белфасте и новой серии терактов. 20 июля 1982 года в Гайд-парке (на фото) и Риджентс-парке произошли очередные взрывы, жертвами стали 11 военных. 13 октября 1984 года в отеле Брайтона была предпринята попытка убить Маргарет Тэтчер. Погибли пять человек, премьер не пострадала. Однако в середине 1980-х ИРА стали покидать сотни бойцов, создав «преемственную ИРА»

Фото: AP / Staff/Kemp

Первой удачной попыткой сотрудничества Великобритании и Ирландии в области урегулирования конфликта стало соглашение 1985 года, а первым положительным последствием — принятие в 1993 году Декларации Даунинг-стрит, в которой, в частности, было сформулировано положение о мирном конституционном урегулировании и участии в будущих переговорах сторон, связанных с военизированными формированиями (например, «Шинн Фейн»). «Временная ИРА» объявила о прекращении огня 31 августа 1994 года. Однако новый теракт в Лондоне 9 февраля 1996 года прервал перемирие

Фото: Andre Camara / Reuters

10 апреля 1998 года было подписано Белфастское соглашение о политическом урегулировании конфликта в Северной Ирландии, предусматривавшее создание автономных органов власти. Еще одним важным пунктом договора стало обязательное разоружение военизированных группировок, в том числе ИРА, а также амнистия участников конфликта&lt;br>На фото: премьер-министр Ирландии Патрик Ахерн (слева) и премьер-министр Великобритании Тони Блэр

Фото: AP / Louisa Buller

Соглашение 1998 года вызвало новый раскол: часть членов ИРА, несогласные с рядом пунктов договора, в частности, поправками в конституцию Ирландии об отсутствии территориальных претензий на Северную Ирландию, покинули ее. Новая организация стала именоваться «истинная ИРА»&lt;br> На фото: члены ИРА на демонстрации в годовщину Пасхального восстания, 2010 год

Фото: Peter Morrison / AP

15 августа 1998 года террористы устроили один из самых кровопролитных терактов — взрыв в североирландском городе Ома (на фото) унес жизни 29 человек, включая двух беременных женщин. Ответственность взяла «истинная ИРА»

Фото: AP

11 февраля 2000 года комиссия, созданная в рамках Белфастского соглашения, заявила о невыполнении ИРА обязательств по разоружению, что привело к ограничению действия Североирландской ассамблеи, сформированной по результатам референдума 22 мая 1998 года, что означало возвращение прямого управления в регионе&lt;br> На фото: похороны Терри Кларка, бывшего члена одного из подразделений ИРА, которое проверяло новобранцев и выявляло информаторов, 2000 год

Фото: Paul McErlane / Reuters

28 июля 2005 года ИРА выпустила официальный приказ о прекращении вооруженной борьбы. Международные инспекторы подтвердили разоружение группировки, однако в регионе так и не воцарилось спокойствие. Часть членов примкнула к «истинной ИРА» (не более 300 членов) и продолжила похищать и убивать военнослужащих и полицейских, а также закладывать бомбы

Фото: AP / Peter Morrison

25 февраля 2006 года в Дублине (на фото) сторонники ИРА, недовольные парадом протестантов, устроили беспорядки, которые вылились в столкновения с полицией

Фото: John Cogill / AP

2 апреля 2018 года около 200 сторонников единой Ирландии устроили несанкционированное шествие в североирландском Дерри, забросав «коктейлями Молотова» полицейские машины

Фото: Stringer / Reuters

Всего с 1960-х годов жертвами конфликта с обеих сторон стали более 3,5 тыс. человек, из которых 1,8 тыс. были гражданскими лицами, более 47 тыс. человек были ранены. Остается неизвестной судьба похищенных в годы Смуты (The Troubles) людей, которые были, предположительно, убиты членами ИРА из-за подозрений в том, что они являлись информаторами британских спецслужб и полиции. Поиском тел занимается независимая комиссия по нахождению останков, в настоящее время тела троих человек так и не найдены. При этом «временная ИРА» взяла на себя ответственность за похищение только девяти человек

Фото: Paul McErlane / Reuters

