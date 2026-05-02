Украинские СМИ сообщили о стрельбе на севере Львова

Сегодня вечером во львовском микрорайоне Рясное неизвестный открыл стрельбу у остановки, сообщили украинские СМИ. По данным издания «Страна», вооруженный мужчина бегал по улице с оружием в руках, а прохожие разбегались в поисках укрытия. Издания пишут, что в городе прозвучало до шести выстрелов.

Информацию о стрельбе подтвердило «Общественное» со ссылкой на источники. Как сообщает «Новости.Live», на место происшествия приехала полиция, вооруженного человека уже задержали. О пострадавших СМИ не сообщали.

Официально в управлении полиции во Львовской области отвергли информацию о стрельбе, пишет «Общественное». По словам представителя ведомства Алины Подрейко, полицейские прибыли на место происшествия и опросили местных жителей — «никто из опрошенных не подтвердил факт стрельбы».