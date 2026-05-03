Следствию отказано в доверии

Как стало известно “Ъ”, высокопоставленный сотрудник Следственного комитета России (СКР), пожалуй, впервые был уволен в связи с утратой доверия. Данная участь уже задним числом постигла экс-начальника СУ СКР по Ивановской области, который вначале пользовался жильем подчиненного, а затем получил участок под застройку в обход очереди из 1 тыс. многодетных семей.

Октябрьский райсуд Иваново по иску прокурора области Андрея Жугина изменил формулировку увольнения из регионального СУ СКР Артема Сосновикова. В конце прошлого года он покинул следственное ведомство по собственному желанию — в связи с выходом на пенсию по выслуге лет. Надзор же доказал в суде, что увольнение должно быть не почетным, а по отрицательным мотивам — из-за утраты доверия.

Господин Сосновиков служил в СКР с января 2011 года по ноябрь 2025 года. Вначале руководил следствием по городу Иваново, а затем возглавлял отдел по расследованию преступлений против личности и общественной безопасности областного СУ СКР, а одно время командовал и всем управлением. За это время ему была предоставлена служебная квартира в Иваново, в которой офицер жил с женой и тремя детьми.

Однако в 2023 году семья переехала в частный дом в деревне Афанасово, где и зарегистрировалась. Предоставлено жилье было полковнику женой другого сотрудника СУ СКР, отвечавшего в ведомстве за физзащиту в то время, как господин Сосновиков исполнял обязанности начальника управления.

По данным надзора, это могло привести к конфликту интересов, так как услуга была оказана лицом, находившимся в подчинении у господина Сосновикова, который оценивал его работу, решал вопросы с его премированием и иными поощрениями.

В СКР провели проверку в связи с данными обстоятельствами, но наказывать господина Сосновикова не стали.

В свою очередь, прокуратура выяснила, что после рождения третьего ребенка семья Сосновиковых имела право на получение бесплатного земельного участка, соответствующие документы были поданы в территориальное управление соцзащиты населения 12 мая 2023 года, а уже через неделю чиновники приняли решение о предоставлении главе семейства участка в собственность. Земля была выделена в ноябре 2023 года.

При этом, правда, была нарушена очередь, в которой стояло более 1 тыс. многодетных семей, и, соответственно, их права. Отметим, что в данном скандале оказался замешан не только следователь Сосновиков, но также судья и чиновник обладминистрации, у которых земли сейчас изымаются по прокурорским искам.

В случае с господином Сосновиковым суд 30 апреля согласился с мнением прокуратуры о том, что своими действиями полковник нанес ущерб авторитету государственного органа (СКР), а также создал условия для совершения актов коррупции.

Господин Сосновиков планирует обжаловать судебное решение, полагая, что никаких нарушений в его действиях нет. Если новая причина увольнения сохранится, господину Сосновикову, очевидно, придется покинуть и новое место работы — полковник юстиции в отставке возглавляет территориальный отдел государственного автодорожного надзора по Ивановской области. С марта 2026 года он следит за перевозчиками и дорожными службами в регионе.

Николай Сергеев