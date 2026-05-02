«Зенит» обыграл ЦСКА на «ВЭБ Арене» со счетом 3:1

Футбольный клуб «Зенит» одержал победу над ЦСКА в матче 28-го тура Российской Премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу петербуржцев.

Счет был открыт на 5-й минуте: арбитр Инал Танашев назначил пенальти в ворота «Зенита». Иван Обляков с 11-метровой отметки реализовал удар, сделав счет 1:0. На 30-й минуте защитник «Зенита» Игорь Дивеев восстановил равновесие, отличившись после подачи углового. Второй тайм остался за «Зенитом»: на 60-й минуте Луис Энрике вывел петербуржцев вперед, а на 75-й минуте точку в матче поставил Матео Кассьерра.

Ключевым фактором встречи стал контроль игры со стороны «Зенита» после перерыва. По данным статистики, петербургский клуб нанес 12 ударов по воротам против 5 у ЦСКА и владел мячом 58% игрового времени.

Для ЦСКА это поражение стало четвертым в последних пяти матчах чемпионата. Команда Фабио Челестини набрала 45 очков и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.

После финального свистка главный тренер «Зенита» Сергей Семак назвал победу «логичной» и отметил реализацию моментов во втором тайме. Его коллега из ЦСКА Фабио Челестини воздержался от развернутых комментариев, сославшись на необходимость «проанализировать ошибки при стандартных положениях».

Следующий матч ЦСКА проведет 9 мая в рамках полуфинала Кубка России против московского «Спартака». «Зенит» 6 мая на своем поле примет «Ахмат» в матче 29-го тура РПЛ.

Пока «Зенит» расположился на первой строчке чемпионата РПЛ. 3 мая в 17-00 ФК «Краснодар» играет с «Акроном». В случае победы «быков» петербуржцы могут опять переместиться на второе место.