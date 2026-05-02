«Рубин» продлил беспроигрышную серию в РПЛ до девяти матчей

«Рубин» победил калининградскую «Балтику» со счетом 1:0 в гостевом матче 28-го тура РПЛ. Беспроигрышная серия казанцев достигла девяти матчей (пять побед, четыре ничьи).

Единственный гол на 30-й минуте забил Мирлинд Даку. На 77-й минуте защитник «Балтики» Элдар Чивич получил прямую красную карточку за фол последней надежды.

«Рубин» с 42 очками занимает седьмое место в таблице. «Балтика» с 46 очками расположилась на пятой строчке. В следующем туре «Рубин» 11 мая сыграет в гостях со «Спартаком».

Анар Зейналов