ФОК «Семейный» открыли в Пензе после зимы

В пензенском ФОК «Семейный» убрались после зимы. О скором открытии рассказал в личном Telegram-канале губернатор Олег Мельниченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Олега Мельниченко Фото: Telegram-канал Олега Мельниченко

В комплексе помыли теннисные корты. Также проверили спортивное оборудование. «Все готово к приему сторонников активного образа жизни»,— заверил глава региона.

В раздевалках спорткомплекса «Ахуны» обновили раздевалки открытого бассейна. Ключи заменили на электронные браслеты-идентификаторы. Чтобы открыть шкафчик, нужно приложить его к электронному замку.

Господин Мельниченко поделился статистикой. Сегодня в регионе работают около 4,5 тыс. спортивных учреждений. До конца года власти планируют ввести еще 13 объектов. Речь идет о восьми площадках для сдачи нормативов ГТО, трех «умных» спортплощадках, модульных ФОКах и бассейне.

Дарья Васенина