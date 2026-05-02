Пропавшего пациента психбольницы в Удмуртии нашли погибшим

В Игринском районе найден погибшим пропавший пациент психоневрологического интерната. Об этом сообщили в управлении поисково-спасательных отрядов региона.

29 апреля около 13:40 мужчина 1953 года рождения покинул учреждение в селе Факел и не вернулся. На место выехали добровольцы, сотрудники ОМВД «Игринский» и кинологи МВД по Удмуртии. Группы прочесывали поселок, поля и лесной массив. Пропавшего обнаружили 30 апреля около 12:00. Мужчина был мертв.