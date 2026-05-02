Тракторист пострадал при ударе дрона в Белгородской области

В Грайворонском округе Белгородской области беспилотник ВСУ ударил по сельскохозяйственной технике, работавшей в поле. В результате пострадал тракторист, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Инцидент произошел в селе Ивановская Лисица. После удара FPV-дрона раненого мужчину попутным транспортом доставили до машины скорой помощи.

Медики диагностировали у пострадавшего минно-взрывную травму, а также множественные осколочные ранения лица, рук и ног. Для дальнейшего лечения тракториста направляют в областную клиническую больницу.