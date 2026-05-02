В Чувашии возбудили дело о гибели слесаря на предприятии
В Чебоксарах возбуждено уголовное дело после гибели рабочего на предприятии по ремонту автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Чувашии.
По версии следствия, 25 декабря 2025 года слесарь упал в незащищенную ремонтную канаву и скончался в больнице от полученных травм. Дело возбуждено по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее смерть человека).
Следователи устанавливают сотрудников предприятия, ответственных за соблюдение техники безопасности. Назначена судебно-медицинская экспертиза, к расследованию привлечены сотрудники Государственной инспекции труда в Чувашии.