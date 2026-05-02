В Невинномысске в ДТП с легковушкой погиб водитель микроавтобуса

В ДТП с автомобилем Hyundai в Невинномысске погиб водитель микроавтобуса, второй водитель с травмами доставлен в больницу. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

По предварительной информации, утром 2 мая на 242 км федеральной автодороги «Кавказ», в черте Невинномысска, 57-летний водитель автомобиля Hyundai выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с микроавтобусом Fiat (не является маршрутным транспортным средством).

В результате аварии 63-летний водитель микроавтобуса и водитель автомобиля были доставлены в больницу. В последствии 63-летний водитель микроавтобуса скончался.

