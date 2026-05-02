На Ставрополье построят круглогодичный экокурорт за 60 млрд рублей

В п. Левоберезовском Ставропольского края построят новый круглогодичный экологический курорт. Объем инвестиций в проект составит 60 млрд руб. Соответствующее соглашение подписано в рамках КИФ-2026.

Фото: пресс-служба администрации Кисловодска

Фото: пресс-служба администрации Кисловодска

На территории курорта предусмотрено строительство нового парк-отеля и комплекса апартаментов. Общая площадь будущего номерного фонда составит около 44 тыс. кв. м.

Экокурорт будет построен рядом с центром Кисловодска и займет площадь около 120 га. На его территории кроме отеля и апартаментов, разместятся спа-комплекс, зоны для отдыха, велнеса и гастрономических мероприятий.

Наталья Белоштейн

