ФК «Ростов» выиграл на выезде у махачкалинского «Динамо»

В матче 28 тура РПЛ футболисты «Ростова» переиграли в Каспийске махачкалинское «Динамо» — 2:1 (1:0). Об этом сообщает пресс-служба ростовского клуба.

Ростовчанам в первом тайме помог автогол динамовцев, а во второй половине соперники обменялись голами — у хозяев с пенальти сравнял счет Гамид Агаларов, у гостей победный мяч забил Роналдо.

После победы у «Ростова» в активе 30 очков и промежуточное 10 место в турнирной таблице.

