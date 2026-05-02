В Удмуртии ввели сигнал «Беспилотная опасность»

В Удмуртии в 16:37 введен сигнал «Беспилотная опасность», сообщил в Telegram председатель госкомитета республики по делам ГО и ЧС Андрей Шуткин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным Минобороны РФ, 2 мая с 8:00 до 14:00 по мск дежурными средствами ПВО было сбито 123 украинских БПЛА. Их уничтожили в Белгородской, Брянской, Вологодской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Смоленской, Тверской, Тульской областях, а также в Московском регионе, в Башкортостане и Краснодарском крае.