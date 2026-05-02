Московского пенсионера обманули на 71 млн руб. под предлогом замены домофона

В Москве 76-летнего пенсионера обманули мошенники, похитив у него свыше 71 млн руб., сообщает прокуратура столицы.

Злоумышленники пригласили мужчину в якобы группу соседей по дому в мессенджере. Там пенсионеру сообщили о предстоящей замене домофона. Он отправил сообщение с реквизитами заявки на замену ключей по указанному номеру, считая, что оформляет заказ.

Вскоре пенсионеру пришло предупреждение о том, что все его имущество будет распродано. Испугавшись, он обратился в МФЦ и заблокировал сделки с недвижимостью. Однако после этого мужчина ответил на звонок лжепредставителя правоохранительных органов, который убедил его, что на него действительно охотятся мошенники, и для сохранения денег нужно снять средства со счетов и перевести их на «специальный счет».

Чтобы убедить пенсионера в серьезности происходящего, мошенники трижды за месяц доставляли ему в почтовый ящик мобильные телефоны для связи, а также поддельное постановление о привлечении пенсионера в качестве подозреваемого в уголовном деле.

Под контролем преступников мужчина снимал накопления из разных банков, фотографировал купюры и передавал наличные курьерам, называвшим ему пароли. Кроме того, он продал два автомобиля, а деньги от продажи тоже отдал мошенникам. Общий размер ущерба превысил 71 млн рублей. Черемушкинская межрайонная прокуратура взяла расследование преступления на контроль и ведет поиск виновных.