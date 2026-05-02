Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Путин подписал закон об ограничении передачи федеральных земель регионам

Президент России Владимир Путин подписал закон, наделяющий правительство полномочиями ограничивать безвозмездную передачу земельных участков из федеральной собственности в региональную или муниципальную. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Как ранее отмечали в Росреестре, муниципалитеты зачастую запрашивали земли не для реальных проектов, а для последующей продажи, что было менее эффективно. Теперь решения о целесообразности передачи участков будет принимать правительственная комиссия по повышению эффективности использования федерального имущества и развитию территорий.

Закон также вводит прямой запрет на передачу лесных участков, земель в границах особо охраняемых природных территорий федерального значения, а также участков, необходимых для госпрограмм или инвестиционных проектов естественных монополий. Нельзя будет передать и земли, на которых расположены объекты недвижимости, принадлежащие РФ, или которые находятся в аренде или безвозмездном пользовании. Документ вступает в силу через десять дней после официального опубликования.

