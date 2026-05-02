Депутат, банкир и ветераны вошли в новый состав совета директоров «Крыльев Советов»

Акционеры ПФК «Крылья Советов» на годовом собрании утвердили обновленный состав Совета директоров клуба. В него вошли представители региональной власти, банковского сектора, юристы, а также ветераны команды. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Новый состав усилился фигурами из смежных с футболом сфер. В Совет директоров вошли директор ГАУ «Центр спортивной подготовки сборных команд Самарской области» Сергей Макаров, заслуженный ветеран «Крыльев», мастер спорта СССР Валерьян Панфилов, а также экс-игрок клуба, директор Фонда ветеранов Нериус Бараса.

От органов власти в совет вошел врио заместителя губернатора Самарской области Дмитрий Яковлев. Финансовый блок представлен председателем правления АО «КБ "Солидарность"» Вячеславом Арбузовым и председателем правления «Земский банк» Максимом Симоновым, который также возглавляет Самарскую областную федерацию футбола.

Также в состав Совета директоров «Крыльев Советов» вошли генеральный директор клуба Тархан Джабраилов, заместитель председателя Самарской губернской думы Александр Милеев и адвокат Палаты адвокатов Самарской области Андрей Пашков.

В клубе поблагодарили за работу предыдущего члена совета Дмитрия Алехина, отметив его вклад в развитие команды. Новому составу предстоит определить стратегию развития клуба в ближайший отчетный период.

Георгий Портнов