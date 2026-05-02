Путин разрешил таможенникам сбивать беспилотники для защиты своих объектов

Президент России Владимир Путин подписал закон, наделяющий таможенные органы полномочиями по противодействию беспилотным летательным аппаратам. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Теперь таможенники смогут пресекать работу дронов в случае нападения или угрозы нападения на объекты ведомства.

Сотрудникам таможни разрешается подавлять или преобразовывать сигналы дистанционного управления беспилотниками, воздействовать на пульты, а также повреждать и уничтожать сами аппараты. Речь идет о любых автоматизированных беспилотных комплексах — воздушных, подводных, надводных, а также о беспилотных транспортных средствах.

Порядок принятия решений и перечень уполномоченных должностных лиц определит федеральный орган исполнительной власти в сфере таможенного дела. Закон вступает в силу через 30 дней после официального опубликования.