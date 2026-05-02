В Челябинской области введен режим «Беспилотная опасность»

На территории Челябинской области 2 мая введен режим беспилотной опасности. Возможны временные перебои интернета, сообщила пресс-служба правительства в 16 часов.

Гражданам напоминают при угрозе атаки беспилотника не подходить к окнам в здании, уйти с улицы или транспорта в ближайшее помещение, подземный переход или паркинг. Фото- и видеосъемка БПЛА и последствия их приминения запрещена.

В Челябинской области режим беспилотной опасности также вводили 25 апреля и еще дважды 30 апреля.

Ольга Воробьева