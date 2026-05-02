В Прикамье возбуждено уголовное дело после нападения собаки на ребенка

Следователем Губахинского межрайонного следственного отдела регионального управления СКР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Основанием для этого послужила размещенная в соцсетях информация о том, что 1 мая в Кизеле на ул. Борьбы собака напала на несовершеннолетнего и укусила его.

Следственными органами СК России по Пермскому краю будет дана правовая оценка доводам, приведенным в публикации, а также действиям должностных лиц.