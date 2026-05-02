Казанский «Зилант» впервые вышел в гандбольную Суперлигу

Казанский «Зилант» досрочно выиграл Высшую лигу по гандболу и получил путевку в Суперлигу. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гандбола России.

За два тура до конца чемпионата команда победила на выезде уфимский «Акбузат» со счетом 37:32. После этой победы ближайший преследователь — «Ростов-Дон» — лишился математических шансов догнать казанцев. «Зилант» набрал 51 очко в 30 матчах, опережая «Ростов-Дон» на семь очков.

Для «Зиланта» это четвертая попытка пробиться в Суперлигу. В трех предыдущих розыгрышах команда финишировала в топ-3 и участвовала в переходных матчах, однако всякий раз терпела неудачу. В прошлом сезоне казанцы уступили путевку омскому «Скифу» лишь одно очко.

Анар Зейналов