В Южноуральске следователи выясняют подробности ДТП с машиной скорой помощи

Следственные органы Челябинской области организовали проверку по публикации в СМИ об аварии с автомобилем скорой помощи в Южноуральске. В произошедшем усматривают признаки преступления по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих безопасности жизни или здоровья граждан), сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

Согласно данным публикации, ДТП произошло 15 апреля этого года на улице Советской Армии в Южноуральске. Скорая помощь двигалась с включенным звуковым сигналом, но без работающих маячков. Она проехала на запрещающий сигнал светофора, врезалась в другой автомобиль, после чего наехала на грузовик и несколько раз перевернулась. Водитель скорой помощи и два фельдшера получили травмы и были госпитализированы.

Следователи проверяют техническое состояние автомобиля скорой помощи. Также назначены судебные экспертизы.

Ольга Воробьева