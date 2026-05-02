Лжеполковник в Удмуртии получил срок за мошенничество с матерью участника СВО

Камбарский районный суд признал 40-летнего жителя Башкирии виновным в крупном мошенничестве (ст. 159 УК). Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Следствие установило, что с октября по декабрь 2025 года обвиняемый, находясь в Камбарке, ввел в заблуждение местную жительницу, мать участника специальной военной операции. Злоумышленник представился «военным в звании полковника» и предложил содействие в переводе ее сына в подразделение, служба в котором не сопряжена с риском для жизни. За «услугу» он получил от женщины 700 тыс. рублей.

В ходе предварительного расследования подсудимый полностью возместил причиненный ущерб. С учетом этого, а также позиции гособвинения, суд приговорил его к трем годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Приговор в законную силу не вступил.