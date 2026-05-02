В Челябинской области за день проверили 385 автомобилей на незаконные перевозки

Правоохранительные органы и силовые ведомства Челябинской области првоерили 1 мая 385 транспортных средств на транспортировку запрещенных к оборту предметов и веществ. Мероприятия продолжатся, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ РФ.

В проверках приняли участие сотрудники УФСБ, ГУ МВД РФ по Челябинской области, региональной таможни и мжетерриториального управления Ространснадзора по УрФО. В результате 15 лиц привлекли к административной ответственности за нарушение миграционной политики, трех человек выдворили за пределы РФ, на семь автоперевозчиков составили административные протоколы за нарушения правил перевозки и незаконную предпринимательскую деятельность. Кроме того, правоохранители задержали двух человек, находящихся в федеральном розыске.

Ольга Воробьева