Особый противопожарный режим ввели в нижегородских лесах

В Нижегородской области с 30 апреля ввели особый противопожарный режим на землях лесного фонда. По словам главы областного минлесхоза Романа Воробьева, резкий переход от осадков к высоким температурам существенно повышает вероятность возгораний. Это делает введение особого режима необходимой профилактической мерой.

С введением особого противопожарного режима также установлен запрет на разведение костров и посещение лесов при наступлении четвертого и пятого классов пожарной опасности, использование мангалов на открытых территориях, эксплуатацию техники с неисправной системой выхлопа в лесных массивах.

Размер штрафа для граждан за нарушения может достигать 50 тыс. руб., для должностных лиц — до 90 тыс. руб., для юридических лиц – до 1 млн руб., не считая ущерба, который может быть нанесен лесному фонду. За уничтожение или повреждение лесных и иных насаждений при неосторожном обращении с огнем предусмотрена уголовная ответственность.

