В Ленобласти нашли расчлененное тело в пяти мусорных пакетах

Пять пакетов с человеческими останками обнаружили в наполненной водой канаве в Ленобласти. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

Фрагменты тела неизвестного мужчины находились между поселком им. Свердлова и карьером Мяглово во Всеволожском районе, отмечается в публикации. На место выехала следственно-оперативная группа под руководством замглавы следственного отдела по Всеволожску. Личность погибшего устанавливается. СКР возбудил уголовное дело об убийстве (часть 1 статьи 105 УК).

Как сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источник, мужчина был убит давно, останки успели сильно разложиться. Пол удалось первоначально установить по мужским плавкам.